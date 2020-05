Salondaki spordan spor salonuna

Kovid-19 salgını, alışkanlıkları değiştiriyor. ‘Evde kal’ çağrılarına uyan vatandaşlar birçok aktiviteyi evlerinden yapıyor. Spor yapmak, dans etmek, dil öğrenmek, derslere katılmak ve çalışmak... Spor salonları faaliyetlerine ara verse de üyeleri ve sosyal medya kullanıcıları için online dersler yapıyor, platformlara spor videoları yüklüyor.



Konunun uzmanları, karantina süreci sona erip her şey normale döndükten sonra ‘spor salonlarına’ olan talebin düşebileceğini söylüyor. Bununla birlikte salon yöneticileri, karantina döneminde internet üzerinden yaptıkları yayınların, spor tutkunlarını motive ettiğini, salonlar açılınca bu motivasyonun meyvelerini toplayacaklarını düşünüyor. Öte yandan salonların, kapalı kaldıkları sürede yeni yatırımlarla yenilenmesinin de üyelerin ilgisinin yüksek tutulmasını sağlaması bekleniyor.



Önce güvenlik



Birçok spor salonu karantina sonrası için önlemlerini almaya başlamış durumda. Alınan önlemler kapsamında, antrenman sırasında sosyal mesafe kuralı, maske kullanım zorunluluğu, temassız giriş gibi birçok madde bulunuyor.



Sports International Genel Müdürü Hakan Öztürk, resmi Instagram hesabı ya da eğitmenlerin sosyal medya hesaplarından ücretsiz online dersler düzenlediklerini söyledi. Online derslere 600’e yakın kişinin katıldığını belirten Öztürk, katılımcıların her şey normale döndükten sonra üye olarak geri dönmesini beklediklerini kaydetti.



Grup derslere ara



Açıldıktan sonraki eğitimler için birçok önlem almaya başladıklarını dile getiren Öztürk, “Kardiyo aletlerini birer atlamalı olarak çalıştıracağız. Girişlerde el izi okutma sistemimiz vardı, o da QR kod olarak telefondan yapılacak. İlk etapta grup dersleri ve ıslak zemin kullanımı spa, sauna gibi alanları kapalı tutacağız. Yalnızca fitness bölümümüz açık olacak” diye konuştu.



Üyelerin kendi havlularını yanlarında getireceğini söyleyen Öztürk, “Salonlarda üyelerimize havlu veriyorduk. Yine havlu vermeye devam edeceğiz. Fakat üyelerin kendi havlularını getirmeleri bekleniyor” dedi. Karantina günlerini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Öztürk şöyle devam etti: “Bu dönemde 5 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Klima santrali, tuvalet, banyo, zemin bakımları yapıldı. 9 kulübümüz ve 56 bin üyemiz bulunuyor.”



Randevu, sosyal mesafe ve maske



Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu da stüdyoların yeniden açılmasıyla dikkat edilmesi gereken hususları resmi sitesinde duyurdu. Alınan önlemlerin bazıları şöyle:



Üyeler antrenmanlara randevu ile gelmeli.



Çalışma süreleri 30-60 dakika olmalı.



Duş, spa, havuz, hamam gibi bölümler kullanılmamalı.



Girişlerde temassız geçiş sağlanmalı, ateş ölçerle kontrol yapılmalı.



Girişlerde virüs, bakteri vs. engellemek amacıyla, ayakkabı tabanı dezenfektan havuzu uygulamasına geçilmeli.



Dışarıda giyilen spor ayakkabı ile egzersiz yapılmamalı.



Antrenman esnasında maske takılmalı.



Spor ekipmanları arasında sosyal mesafe olmalı.



Antrenmanda havlu kullanımı zorunlu olmalı.



Hijyen ön planda



Mars Sportif de Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal medya hesaplarından farklı alanlarda uzman eğitmenleriyle online dersler düzenliyor. MAC, MACFit ve NUSPA markalarıyla faaliyet gösteren Mars Sportif, 13 ilde 99 spor salonunda 200 bini aşkın üyeye hizmet veriyor. Mars Sportif’ten yapılan açıklamada, “Bundan sonraki dönemde kulüplerimizde fiziksel mesafeye önem vereceğiz. Her zaman olduğu gibi hijyen bizim için birinci öncelik olacak. Kulüpler açıldıktan sonra da en üst düzeyde önlemleri alıp üyelerimizin güvenli bir şekilde spor yapabilmelerine destek olacağız” denildi.



‘Evdeyim, zindeyim’

b-fit de, ‘Evdeyim Zindeyim Beslenme ve Egzersiz Programı’nı hazırlayarak kadınlara özel online hizmet veriyor. Sunulan online hizmetler 21 ve 30 günlük paket egzersiz ve beslenme programlarından oluşuyor. b-fit’ten yapılan açıklamada, “Salonlarımız pandemi sonrası için hazırlanıyor. Bu dönemde düzenli sporun faydalarına dair birçok yayın yapıldı. Bu nedenle spor salonlarına olan talebin de artmasını bekliyoruz. 52 şehirde 230 merkezimiz var. 700 binden fazla üyemiz bulunuyor” denildi.