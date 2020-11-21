MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Samsun’da ikinci el piyasası durgun
ABONE OL
21.11.2020 - 17:11 | | İHA

Samsun’da ikinci el piyasası durgun

 Samsun'da ikinci el araç satışları kış aylarının gelmesine bağlı olarak azalma yaşadı. Her hafta yoğun ilgi gören İkinci El Oto Pazarı bu kez durgunluğuyla dikkati çekti. Satış yapamayan ikinci el araç satıcıları araçlarını kendi aralarında takas etti.

Samsun’da ikinci el piyasası durgun

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “Şimdi görüntü aşağı gelir diyorlar ama ben aşağı geleceğine inanmıyorum. Çünkü sene sonunda zaten sıfır araçlara yüzde 15 zam geliyor. Ben bu araç fiyatlarının ineceğini düşünmüyorum. Son 2 haftadır işlerimiz kesildi. Ancak bu dönemlerde zaten işler sakinleşirdi. Döviz ve altının düşmesinin de biraz etkisi var. Ama piyasalar oturduğunda işlerin açılacağını düşünüyorum” dedi.

Araçlarda fiyatın düşmesi için ikinci ele ithalat izni verilmesini isteyen Kınık, “Keşke ithal araç getirseler de piyasalar aşağı gelse. Bizim için fark etmez. Aşağıdan alır aşağıdan satarız. Olmasını isteriz. Bize de faydası olur. Biz de hoşnut değiliz fiyatların artışından. İnsanların alım gücü yükselir” diye konuştu.

Aracını takas eden bir satıcı ise, “Bu arabayla karşıdakini takas yaptık. İş olmayınca bizim arabaları takas ediyoruz. İşler bayağı azaldı” şeklinde konuştu.

Milliyet'te Günün Özeti (21 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada günün öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

Yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

Sıradaki Haber