85,90BİST1.1910.00EURO9.440.00USD7.980.20ALTIN487.45 0.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Samsung’da bir devir sona erdi
    ABONE OL
    26.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Samsung’da bir devir sona erdi

    Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics’in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti.

    Samsung’da bir devir sona erdi

     

    Lee’nin oğlu ve Samsung’un fiili yöneticisi Lee Jae-yong, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniye 2014’ten bu yana tedavi gören babasının hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

    Ülkenin teknoloji devi Samsung’a 1968’de giren ve 1987’de yönetim kurulu başkanlığını babası Lee Byung-chul’dan devralan Lee, şirketin dünyanın en başarılı elektronik firmalarından biri olmasını sağladı.

    2014’ten beri yok

    Şirket, Lee’nin yönetiminde Fortune dergisinin 2007’deki Dünyanın En Büyük 100 Şirketi listesine girmeyi başardı.

    AA’nın haberine göre, 2008’de vergi ödememek için savcı, hakim ve siyasetçilere “rüşvet fonundan ödeme yaptığı” iddiasıyla gündeme gelen Lee, hakkında açılan soruşturmada “rüşvet fonu” kurduğunu itiraf etmiş, şirketteki görevinden de ayrılmıştı.

    Aynı yıl temmuz ayında Seul Bölge Mahkemesi’nce yargılanan Lee, hakkındaki finansal usulsüzlük ve vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Lee, 3 yıl hapis ve 98 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

    Lee, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak’ın özel af çıkarmasının ardından Aralık 2009’da beraat etti. 2010’da şirketin yönetim kurulu üyeliğine dönen Lee Kun-Hee, 2014’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Lee Jae-yong, o günden bu yana babasına vekalet ediyordu.

    Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 açıklandı mı? 25 Ekim 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 açıklandı mı? 25 Ekim 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Bitmeyen vandallık

    Bitmeyen vandallık

    Sıradaki Haber