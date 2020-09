Sanal alemde teknoloji şov

Avrupa’nın dev tüketici elektroniği fuarı IFA 2020, online olarak start alıyor. Her yıl 3-5 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde açık kalan fuar, bu yıl yarı fiziksel, yarı da online tanıtımlarla gerçekleşecek.



1924 yılından beri düzenlenen fuarda ilk kez bu yıl farklı bir açılış olacak. Berlin yönetimi 24 Ekim 2020 tarihine kadar 5 binden fazla katılımcının oldu bütün etkinliklere yasak getirdi. Fuarı düzenleyen Messe Berlin, IFA için farklı bir yöntem geliştirmek için yerel yönetimle görüştü. Sağlık ve güvenliğe öncelik vererek, 3-5 Eylül tarihleri arasında bazı fiziksel etkinlikler de düzenleyecek.



Yarısı fiziksel



Teknoloji şovuna halk katılamayacak. Sadece sektör ve fuar katılımcıları gidebilecekk. Böylece katılımcı sayısı 4 binle sınırlandırılacak. Etkinliği 800 gazeteci takip edebilecek. Fakat IFA da kendisi devamlı canlı yayın yaparak tüm dünyayı bilgilendirecek. Salonları insanla doldurmadan yeni ürünleri herkesin görmesi sağlanacak. IFA yönetimi, fuara fiziki olarak 80 markanın katılacağını belirtti. Açılışta da ana konuşmacı olarak Qualcomm CEO’su Cristiano Amon yer alacak. Pek çok firma ise fuara fiziksel olarak katılmayacağını onun yerine sanal tanıtımlar yapacağını açıkladı.



Sanal stant, farklı tanıtım



Teknoloji şovunda her yıl Samsung, Philips, LG, Sony, Vestel, Grundig gibi tüketici elektroniği devleri ürünlerini sergiliyor. Beyaz eşya, TV’ler, akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı ev eşyaları, giyilebilir ürünler, tabletler, bigisayarlar fuarın gözdesi oluyor. IFA 2020’de fiziksel ya da sanal olarak tanıtılması beklenen yeni cihazlar ise şöyle:



Honor yeni ürünlerini fuar kapsamında online olarak tanıtacak. IFA 2020 kapsamında ‘Akıllı Yaşamı Genişlet’ başlığıyla düzenlenecek olan basın toplantısında akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar ve tableti içine alan yeni ekosistem ürünlerini tanıtacak. Tanıtım 4 Eylül’de yapılacak.



LG de ev yaşamı vizyonunu online IFA standında sergileyecek. Messe Berlin’in 18. salonunun gerçekçi bir görüntüsü eşliğinde sanal standında, ziyaretçilere şirketin en son yeniliklerini kendi evlerinin konforuyla, güven içerisinde keşfetme şansı veriyor. Ziyaretçiler, ürünlerin üzerine tıklayarak deneyebiliyor ya da ürün özelliklerini inceleyebiliyorlar. Dijital serginin öne çıkan ürünü ise, OLED New Wave.



Huawei, ABD pazarında zor günler yaşasa da dünyanın geri kalanında güçlü bir varlığa sahip. Avrupa’da iddialı bir oyuncu. Her yıl IFA’da gündem yaratacak bir ürün sergiliyor. Bu yıl da basın toplantısı olacak. Yeni Kirin çipseti, yeni bir cep telefonu ya da ev ağı cihazı tanıtabilir.



Diğer bir Çinli cep telefonu markası Realme de fuarda kendini gösterecek. IFA’ya ilk kez katılan markanın Realme X3 Pro modelini tanıtması bekleniyor.



Samsung, her zaman fuarda büyük bir stantta gövde gösterisi yapardı. Bu yıl ise fuarda yer alamayacak. Fuara yakın bir tarihte kendi etkinliğini düzenledi.



Yerliler katılıyor mu?



Vestel, Grundig gibi yerli markalar da IFA’da büük stantlarla her yıl yer alır. Bu yıl Arçelik ve Vestel de fuara katılmıyor.



BSH, bünyesindeki Bosch, Siemens, Gaggenau ve Neff gibi markalarla fuarda yer alacak. Yeni ürünleri için de bir basın toplantısı düzenleyecek. Home Connect ve Kitchen Stories gibi akıllı yaşam ürünlerini öne çıkaracak.



Fitbit ise fuarda hem yeni ürün lansmanı yapacak hem de fiziksel standından ürün deneyimine imkan verecek. Akıllı bileklik ve saatlerini görücüye çıkaracak. Fitbit Versa 3, 10 günlük pil ömrüne sahip Inspire 2 fuarda deneyimlenebilecek.



Her yıl fuarda büyük stantla yer alan Philips de bu yıl fuar öncesinde televizyon ve ses sistemleri lansmanını yaptı.