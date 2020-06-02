‘Sanal Ayakkabı Fuarı’ Shoedex 2020 başladı

Shoedex Platformu firmaların yurt dışı alıcılara ürünlerini sergileyebilmesi imkanı sağlarken, online B2B görüşmeler ile yeni iş ilişkilerinin tesisini de mümkün kılacak. Fuarda, 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250’i aşkın alıcı ve 1000’den fazla iş görüşmesi hedefleniyor.

‘İhracatta tarih yazarız’

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Yenilikçi fikirlerle sanal fuarları bizim önümüze taşıyan ihracatçılarımızla biz tarih yazarız” diye konuştu.