02.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Sanal Ayakkabı Fuarı’ Shoedex 2020 başladı
Türkiye’nin ilk sanal fuarı olma özelliği taşıyan Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı başladı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonuyla Ege İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye’nin ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran arasında www.shoedex.events internet adresli fuar platformunda gerçekleştiriliyor.
Shoedex Platformu firmaların yurt dışı alıcılara ürünlerini sergileyebilmesi imkanı sağlarken, online B2B görüşmeler ile yeni iş ilişkilerinin tesisini de mümkün kılacak. Fuarda, 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250’i aşkın alıcı ve 1000’den fazla iş görüşmesi hedefleniyor.
‘İhracatta tarih yazarız’
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Yenilikçi fikirlerle sanal fuarları bizim önümüze taşıyan ihracatçılarımızla biz tarih yazarız” diye konuştu.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.