Sanal Davos’a Türk iş dünyası damgası

Dünkü “Reel ekonominin öncülük ettiği toparlanmayı hızlandırmak” konulu panele Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir katıldı.

Özdemir, konuşmasında, inşaat sektörünün dijital dönüşüm içinde olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19 salgını sonrası yeni inşaat ve altyapı projelerinin çevre ve sosyal endişeleri gidererek daha temiz ve adil olacağını söyledi. Altyapı ve inşaat sektörünün en büyük sektörler olduğunu belirten Özdemir birçok sektörü etkilediği için ekonomik toparlanmaya ivme kazandırdığını anlattı.

Yeşil fırsat





Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise “Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde görüşlerini paylaştı. Çakıroğlu, konuşmasında, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayarak, “Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var” dedi.

‘Teknoloji devleri devletle rekabette’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘2021 Davos Gündemi’ kapsamında yaptığı konuşmada teknoloji devi şirketlerin, toplum içinde giderek daha önemli rol oynamaya başladığını belirterek, “Bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar” dedi. Küresel ekonomik toparlanma sürecinde devletin payının artacağı öngörüsünde bulunan Putin, şöyle devam etti: “Ekonominin daha da gelişmesi büyük ölçüde bütçe teşviklerine dayalı olacak ve burada devlet bütçeleri ve merkez bankaları kilit rol oynayacak.”

ÇİN VE ABD 2030’DA EŞİT

Dünyanın önde gelen alacak sigortası şirketi Euler Hermes, küresel ekonomideki değişimin hızını ve Kovid-19 krizinin buna etkisini anlamak için, dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin (DEAM) konumunu hesapladı. Buna göre merkez, Kovid-19 krizi öncesi öngörülenden 1.4 kat daha hızlı şekilde Asya’ya kayıyor. Euler Hermes’in raporuna göre Çin ve ABD’nin GSYH’lerinin 2030 yılında eşitlenmesi bekleniyor.