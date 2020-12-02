Sanal ticarete hücum!

Koronavirüs salgını ticarette büyük dönüşüm yarattı ve bu da rakamlara yansıdı. Pandemi döneminde e-ticaret pek çok girişimci ve KOBİ’ye alternatif satış olanağı sunarken, online pazar yerlerindeki satıcı sayısı da rekor kırıyor. Pazar yerleri de bu süreçte işlerini e-ticarete taşımak isteyenlere yardım ediyor.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, pandemi sürecinde fiziksel kanalda ticaretin neredeyse durma noktasına geldiğini anımsatarak, “E-ticaret alternatif olmaktan çıkıp en çok tercih edilen kanal oldu. Platformumuz üzerinden satış yapmak için bu yılın ocak - temmuz döneminde başvuran firma sayısı geçen yılın tamamındaki artışın 1.8 kat üzerine çıktı” dedi.

Trendyol üzerinden satış yapan esnaf ve KOBİ’lerin ticaret hacminin pandemi döneminde çok arttığını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

“Bu dönemde esnaf ve KOBİ’leri güçlendirmek için çeşitli adımlar attık. Trendyol KOBİ Destek Paketi’ni hayata geçirdik. İş ortaklarımıza 80 milyon TL’lik pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunduk. TOBB ile ‘Trendyol ile İşini Büyüt KOBİ Destek Programı’nı hayata geçirdik. Oda ve borsalara üye işletmelere avantajlı bir paket hazırladık, binlerce KOBİ’ye eğitim verdik. Esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın işlerini dijitalde sürdürmeleri ve büyütmelerine destek oluyoruz. 80 bin satıcıyla yılda 300 milyon ürün satışı yapıyoruz.”

Yüzde 72 arttı

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ise, platformlarında 100 binden fazla satıcı olduğu bilgisini vererek, koronavirüs salgını süresince binlerce KOBİ’ye platform üzerinden e-ticarete başlama fırsatı sağladıklarını anlattı. Kantarcı, “Bu yıl pandemi sonrası dönemde yeni satıcı sayımız, geçen yıla kıyasla yüzde 72 daha fazla arttı. Pandeminin getirdiği şartlarla özellikle de Anadolu’da önemli bir dijitalleşme hareketi başladı. İlk 6 ayda GittiGidiyor’a en çok yeni satıcı katılan ilk 10 ilimiz sırasıyla Konya, Batman, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Edirne, Gaziantep, Kütahya, Aksaray ve Sivas oldu” dedi.

Her ölçekte işletmenin büyük bir hızla işlerini e-ticarete taşıdığını kaydeden Kantarcı, şunları söyledi:

“Yaşadığımız süreç birçok marka ve KOBİ’nin e-ticaretin sağladığı avantajları çok daha iyi anlamasına ve büyük ekosisteme dahil olmasına vesile oldu. 31 milyon kayıtlı kullanıcımız var. KOBİ’lerimiz ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini yine ücretsiz bir şekilde listeleme imkânına sahip. E-ihracat da yapabiliyorlar. Yerli ürünleri hiçbir ek ücret talep etmeden eBay üzerinden 190 ülkede 183 milyon kullanıcıyla buluşturduk.”

Kadınlara destek var



Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, iş ortağı sayılarının marttan beri yüzde 62 arttığını söyledi. 40 kategoride 30 milyon ürün çeşidi sunduklarını belirten Erturan, “Aylık 200 milyon ziyaretçimiz var. İrili ufaklı on binlerce işletmeyi platformumuzda buluşturan pazaryeri modelimizi büyütüp geliştirmeye devam ediyoruz. İşini e-ticarete taşıyacak ya da sıfırdan bir e-ticaret işi kuracak kişilere destek de oluyoruz. Ürünün pazarlanması, müşterilere ulaştırılması gibi alanlarda onlara katkı sağlıyoruz. Üyelerimiz, mağaza açmak için ayrı bir ücret ödemiyor. Orijinal ürünleri satması yönünde gerekli belgeleri bize ileten her ticari şirket bu imkanlardan yararlanabilir. Ayrıca kadın girişimcileri de destekliyoruz” açıklamasını yaptı.



Fiyata yakın takip



PttAvm.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 10 milyon üye, 24 milyonu ürün ve 25 bin mağazayla hizmet verdiklerini dile getirerek, pazaryerlerinde mağaza sahibi binlerce iş ortağı KOBİ’nin PTTEM’in yurtdışı platformları üzerinden satış, e-ihracat yaptığını da söyledi.



E-ticarette tedarikçinin yani iş ortağının güvenilir olmasının önemine işaret eden Çevikoğlu, şunları anlattı:



“Tedarikçilerimizin satış fiyatları konusunda da titizlikle hareket ediyoruz. Platformumuzda yapılan satışlarda, ürün fiyatlarını satışı yapan tedarikçiler belirliyor. Ancak ülkemizin ve vatandaşımızın refahını düşünerek fiyatların takibini yapıyoruz. Pazar koşullarının dışında olan fiyat hareketlerinin önüne geçiyoruz.”