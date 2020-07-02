Sanayi eşiği aştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53.9’a yükselerek, şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti.



İSO Türkiye Sektörel PMI haziran verilerine göre, eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, sektörde iyileşmeye işaret etti. Mayısta 40.9 olarak ölçülen manşet PMI, haziranda 53.9’a yükseldi.













Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’ndeki (PMI) toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirterek, “Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesi” dedi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endeksteki yükselişe dikkat çekerek, şunları kaydetti:



“Güven endekslerinden sonra PMI’daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir.”



7 sektör atakta



Albayrak’ın paylaşımında yer verdiği videoda da, Türkiye’nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, nisanda 33.4, mayısta 40.9 olan PMI Endeksi’nin haziranda 53.9’a yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasına olanak sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi.

Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte yeni siparişler de büyüme bölgesine geçerken, yabancı müşterilerin bir bölümünün kapalı kalması nedeniyle yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki artış, toplam yeni siparişlere göre düşük oranda gerçekleşti. Üretim gereksinimlerindeki artış, haziranda hem istihdamın hem de satın alma faaliyetlerinin genişlemesini sağladı.

Takip edilen 10 sektörün yedisinde faaliyet koşulları yeniden iyileşmeye başlarken, bunlardan bazılarında toparlanma güçlü gerçekleşti. Artışın oldukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri, nisan ve mayıs aylarındaki sert daralmanın ardından güçlü toparlanma sergiledi. Üretim, makine ve metal ürünler sektöründe istikrar kazanırken gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde düşüş gösterdi.



Pozitif ayrıştık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da üretimin öncü göstergelerinden PMI’ın haziranda 53.9’a yükselerek, Şubat 2018’den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye’nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.



Varank, Twitter hesabından “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor” dedi. Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafikte de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubattan sonra düşüşe geçen endeksin, nisandan itibaren yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haziranda 53.9’a ulaştığı görülüyor.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ise Kovid-19 salgınının Türkiye sanayisi üzerindeki olumsuz etkilerinin, sanayi ve üretim ayağında her geçen gün daha olumluya döndüğünü ve bunun umut verici olduğunu belirtti. Bahçıvan, bunun ilk önemli işaretlerini İSO Türkiye İmalat PMI Haziran ile İSO Türkiye Sektörel PMI Haziran raporlarındaki sıçramalarda net bir şekilde gördüklerini aktardı.