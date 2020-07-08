Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ilk yarısında 5,4 milyar dolarlık ihracat

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, Türkiye'nin küresel pazarlardaki varlığının genişlemesine en fazla katkı veren şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli yılın ilk 6 aylık döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 5 milyar 399 milyon 367 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kent ihracatı yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 gerilese de fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle kayıplar hızlı bir şekilde telafi ediliyor.

Nisanda aylık bazda yüzde 57'lik oranla keskin bir düşüş yaşayan Kocaeli'den yapılan ihracat, mayısta ise bir önceki aya göre yüzde 34 artmıştı. Güçlü toparlanmasını haziran ayında da devam ettiren kentin ihracatı, aylık bazda 865 milyon 419 bin dolara ulaştı.

İhracatı otomotiv ve kimya omuzladı

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan ve Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

Kent ihracatının yüzde 68,3'üne denk gelen 3 milyar 689 milyon 786 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 2 milyar 233 milyon 475 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 1 milyar 456 milyon 311 bin dolar oldu.

Çelik sektörü 343 milyon 649 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 339 milyon 581 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 263 milyon 240 bin dolarla elektrik-elektronik, 226 milyon 445 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

Lider ihraç pazarı Almanya

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli, ocak-haziran döneminde dünyanın dört bir yanındaki 177 ülke ve 13 serbest bölgeye sevkiyat yaptı.

Yılın ilk yarısında Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumundaki Almanya oldu. Bu ülkeye 422 milyon 420 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hollanda, 407 milyon 808 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 398 milyon 748 bin dolarla Birleşik Krallık, 378 milyon 666 bin dolarla Slovenya, 328 milyon 788 bin dolarla İtalya takip etti.