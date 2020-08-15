Sanayi ok gibi çıkıyor

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle ilkbaharda ‘rölantiye alınan’ Türkiye ekonomisinde tüm göstergeler, haziranda başlayan normalleşme süreciyle hızlanmanın başladığına işaret ediyor. Sanayi üretimi artıyor, cirolar yükseliyor, çarşı pazar canlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün, haziran ayına ilişkin açıkladığı veriler, ekonominin normal dinamiklerine kavuşmaya başladığını gösteriyor.

Çarklar hızlandı

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 arttı. Sanayinin alt sektörleri de yıllık bazda incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 düştü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17.6 arttı. Aylık bazda imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.7 artış kaydetti.

Perakendecinin yüzü gülüyor

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 16.5 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23.4 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0.8 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3 artış gösterdi.

Cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.2 azaldı.

Perakende ciro, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,6 yükseldi. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 43.4 artış olarak kayıtlara geçti.

Cirolar yükseliyor

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, haziranda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 8.7 inşaat ciro endeksi yüzde 29.2 ticaret ciro endeksi yüzde 19.3 artarken hizmet ciro endeksi yüzde 18.3 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 19.5 arttı. Haziranda aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 19, inşaat ciro endeksi yüzde 10.3, ticaret ciro endeksi yüzde 22.6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14.1 yükseldi.