Sanayiciden 4 virüs talebi

ASO Yönetim Kurulu, Kovid-19’a ilişkin önlemleri görüşmek üzere toplandı. Sanayi sektörü ve ekonominin bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmesi için ekonomi yönetimine yönelik çeşitli tavsiyeler belirlendi. ASO Yönetim Kurulunun bu süreçte alınmasını talep ettiği önlemler şöyle sıralandı:

“İşletmelerimizi ve çalışanlarımızı korumak için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde temerrüte düşme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmelidir. Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir.”

ATO destek masası

Öte yandan Ankara Ticaret Odası (ATO) hizmet sektörü temsilcileri, salgının etkileri ve alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi ve “destek masası” kurulmasına karar verdi. ATO Başkan Gürsel Baran Kovid-19’a karşı tedbirlerin lokanta, kafe, turizm ve konaklama başta olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini belirtti.