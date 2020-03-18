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    18.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Sanayiciden 4 virüs talebi

    Ankara Sanayi Odası (ASO), yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sona erinceye kadar, reel sektörde temerrüte düşme riskini taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınması ve zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmesi talebinde bulunuldu.

    Sanayiciden 4 virüs talebi

    ASO Yönetim Kurulu, Kovid-19’a ilişkin önlemleri görüşmek üzere toplandı. Sanayi sektörü ve ekonominin bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmesi için ekonomi yönetimine yönelik çeşitli tavsiyeler belirlendi. ASO Yönetim Kurulunun bu süreçte alınmasını talep ettiği önlemler şöyle sıralandı:

    “İşletmelerimizi ve çalışanlarımızı korumak için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde temerrüte düşme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmelidir. Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir.”

    ATO destek masası

    Öte yandan Ankara Ticaret Odası (ATO) hizmet sektörü temsilcileri, salgının etkileri ve alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi ve “destek masası” kurulmasına karar verdi. ATO Başkan Gürsel Baran Kovid-19’a karşı tedbirlerin lokanta, kafe, turizm ve konaklama başta olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini belirtti.

     

     

    Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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