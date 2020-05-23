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    23.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sanayide yeni normalin şifreleri: Dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücü

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kovid-19 sonrasına ilişkin öngörülerini açıklayarak, “Yeni normalde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücü istihdamı, sanayide birbirlerini tamamlayan üç öncelik alanı olacak” dedi. İSO Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısı “Pandemiden Çıkış Stratejisi ve Yeni Normalde Sanayimiz” ana gündemi ile online olarak gerçekleştirildi.

    Sanayide yeni normalin şifreleri: Dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücü

    Burada konuşan Bahçıvan, yeni normali Türk sanayisi için fırsata çevirmek amacıyla “Kovid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” projesi üzerinde çalıştıklarını aktararak şunları söyledi:

    “Orta vadede özellikle Avrupa’da tedarik zincirlerinin yenilenme sürecini gözeterek, ikili iş birliklerini daha çok kullanmalıyız.”

    Öncelikli 3 alan

    Uzun vadede ise yeni normalin çerçevesinin çizilmesi ve sanayi sektörüne etkilerinin netleştirilmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:
    “Değişecek olan küresel talep eğrisini, yeni tüketim eğilimlerini, Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet önceliklerini belirleyerek, buna uygun finans, teknoloji, diplomasi destekleri oluşturmalıyız. Yaşamakta olduğumuz kriz, derinliği ve içerdiği yapısal kırılmalarla sanayimizin yeni beceriler kazanmasını da zorunlu kılıyor. Değişimin ne yönde olacağını öngörmeye çalışarak buna uygun üretim, paylaşım, eğitim, istihdam politikaları inşa etmeliyiz. Yeni normalde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücü istihdamı, sanayide birbirlerini tamamlayan üç öncelik alanı olacak.”

    Devletlerin rolü değişiyor

    İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, salgın süreci ile devletlere, eşitsizliklere ve ekonomik güvensizliklere cevap vermede geçmişe göre daha büyük bir rol düştüğünü belirterek, “Bu süreçte, devletlerin kazanmakta olduğu yeni rolünü düşünmeliyiz. Her yerde tedarik zincirlerini ülkeye geri getirme, yabancı arza bağlılığı azaltma ve yerli üretim ile finansı destekleme konuşuluyor” dedi. Bahçıvan, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji savaşında da ısınma sinyalleri olduğunu aktardı.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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