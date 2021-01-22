Sanayiye enerjik destek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 08 Mart 2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, enerji sektöründe bir ilk olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi tanımına göre devreye alınacak bu yatırımla, şirkette ihtiyaç duyulan enerjiye destek hedeflendi ve Menderes Tekstil bünyesinde GES kaynaklı enerji üretimi yatırım süreci başlamış oldu.

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, şunları söyledi:

“Ülkemizin tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından Menderes Tekstil’in öz tüketim amacıyla gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımını finanse etmekten memnuniyet duyuyoruz. İş Leasing olarak, enerji maliyetlerini azaltan ve doğaya zarar vermeyen çatı üstü güneş enerjisi santrali finansmanı alanındaki öncü konumumuz ile bu alanda yatırım yapmayı planlayan sanayicilerimize destek vermeye devam edeceğiz.”