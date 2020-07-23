Sanayiye milyonluk robot desteği

Beta Kimya’nın Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesislerinin temeli, Bakan Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda iş insanının katıldığı bir törenle atıldı. Burada konuşan Varank şunları söyledi:

İthalatı önleyecek

“KOSGEB KOBİGEL kapsamında ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Çağrımız 17 Eylül’e kadar açık.” Temeli atılan tesisle ilgili bilgi veren Varank, şöyle konuştu:

“Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi, 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak, 500 vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz, poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek.”

Yılda 150 bin ton üretim

Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, 34 yıl önce küresel hedeflerle çıktıkları serüvenlerinde 5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir sanayi ailesi olduklarını söyledi. Kurulacak tesisle Türkiye’nin stratejik sektörlerine yönelik yerli ve inovatif ürünlere odaklanacaklarını anlatarak, “Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni entegre tesisimizle yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategorisine daha adım atacağız” dedi.

‘Ayrıştık hızlandık’





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan törene video konferans yöntemiyle katılarak şunları söyledi:

“Türkiye, pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinden sonra da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle hızlı şekilde yoluna devam edecek. Daha fazla teknoloji, daha fazla katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine hep beraber çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız.”