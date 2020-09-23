Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Eylül Şans Topu sonuçları için geri sayım...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda son çekiliş 16 Eylül tarihinde yapılmıştı. büyük ikramiyeyi 1 kişi kazanmıştı. Bu akşamki çekiliş için beklenen büyük ikramiye 708 bin 828 TL.

23 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango tarafından çekilişi gerçekleşecek olan 23 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

ŞANS TOPU NASIL KAZANDIRIR?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.