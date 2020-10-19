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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları 18 Ekim 2020 | Şans Topu sonuçları sorgula, işte kazanan numaralar
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    19.10.2020 - 07:47 |

    Şans Topu sonuçları 18 Ekim 2020 | Şans Topu sonuçları sorgula, işte kazanan numaralar

    Şans Topu sonuçları belli oldu. Dün akşam gerçekleşen Şans Topu oyununda kazanan numaralar "6 - 10 - 15 - 22 - 29 ve 2" oldu. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yapılan çekilişte devreden büyük ikramiye 293 bin 8 TL. İşte Şans Topu sonuçları ve merak edilenler...

    Şans Topu sonuçları 18 Ekim 2020 | Şans Topu sonuçları sorgula, işte kazanan numaralar

    Sisal Şans ile yeni dönemde daha fazla kazandıran Şans Topu oyunun son çekilişi 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Canlı olarak yapılan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

    18 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    "6 - 10 - 15 - 22 - 29 + 2"

    Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 293 bin 8 TL.

    ŞANS TOPU SONUÇLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

    Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanıyor.

    Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
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