Şans Topu sonuçları 18 Ekim 2020 | Şans Topu sonuçları sorgula, işte kazanan numaralar

Sisal Şans ile yeni dönemde daha fazla kazandıran Şans Topu oyunun son çekilişi 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Canlı olarak yapılan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

18 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

"6 - 10 - 15 - 22 - 29 + 2"

Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 293 bin 8 TL.

ŞANS TOPU SONUÇLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanıyor.