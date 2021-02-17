Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Şubat Şans Topu çekilişinde rekor ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 17 Şubat Şans Topu'nda bu akşamki ikramiye 2 milyon 18 bin 425 TL. Kazandıran numaralar ise; 7, 11, 22, 24, 31 ve joker 7 oldu.

17 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrasında 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.





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