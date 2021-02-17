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17.02.2021 - 20:20 |

Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Şubat Şans Topu çekilişinde rekor ikramiye...

Şans Topu sonuçları belli oluyor. Bu akşam gerçekleşen olan Şans Topu çekilişinde devreden ikramiye tutarı 2 milyon TL'yi aştı. Şans Topu çekiliş sonuçları milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da. İşte, 17 şubat Şans Topu sonuçları sorgulama...

Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Şubat Şans Topu çekilişinde rekor ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 17 Şubat Şans Topu'nda bu akşamki ikramiye 2 milyon 18 bin 425 TL. Kazandıran numaralar ise; 7, 11, 22, 24, 31 ve joker 7 oldu.

17 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrasında 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Şans Topu sonuçları açıklandı 17 Şubat Şans Topu çekilişinde rekor ikramiye...

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