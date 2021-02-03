03.02.2021 - 20:20 |
Şans Topu sonuçları belli oldu! 3 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...
Şans Topu çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 629 bin 276 TL. İşte, 3 Şubat Şans Topu sonuçları...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 629 bin 276 TL. 03 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-7-11-15- ve +4 oldu.
3 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadığından ikramiye devretti.
Ergene Nehri taştıEdirne'de aşırı yağışlar ve karların erimesiyle 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinde taşarak, tarım alanlarını sular altında bıraktı. Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, çeltik arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine geldi" dedi.