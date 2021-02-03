Şans Topu sonuçları belli oldu! 3 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 629 bin 276 TL. 03 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-7-11-15- ve +4 oldu.

3 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadığından ikramiye devretti.

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