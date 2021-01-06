Şans Topu sonuçları belli oldu! 6 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 604 bin 35 TL. 06 Ocak 2021 Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -10-14-23-30-34- ve +8 oldu.

6 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Beklenen çekiliş tamamlandı ve 5+1 bilen çıkmayınca ikramiye sonraki çekilişe devretti.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.