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18.11.2020 - 20:20 |

Şans Topu sonuçları belli oldu - 18 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Şans Topu sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanmaya başladı. Peki Şans Topu'nda bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte detaylar...

Şans Topu sonuçları belli oldu - 18 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 4 milyon 878 bin 568 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 6 8 27 31 32 + 10 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 KASIM

6 - 8 - 27 - 31 - 32 - 10

Şans Topu sonuçları belli oldu - 18 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

 

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