Şans Topu sonuçları belli oldu - 18 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 4 milyon 878 bin 568 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 6 8 27 31 32 + 10 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 KASIM

6 - 8 - 27 - 31 - 32 - 10