25.11.2020 - 20:13 |
Şans Topu sonuçları belli oldu - 25 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 960 bin 842 TL.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 960 bin 842 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 1-7-16-21-22 + 12 oldu
25 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu oyununun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yapıldı. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.
Aile Bakanlığından şiddetle mücadeleye dikkat çeken kamu spotuAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddete dikkati çektiği kamu spotu hazırlayarak, "Şiddet de virüs gibi bulaşır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadele ederek şiddet zincirini kıralım." mesajını paylaştı.