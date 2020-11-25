Şans Topu sonuçları belli oldu - 25 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 960 bin 842 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 1-7-16-21-22 + 12 oldu

25 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu oyununun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yapıldı. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.