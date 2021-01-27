27.01.2021 - 20:19 |
Şans Topu sonuçları belli oldu! 27 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 614 bin 845 TL. İşte, 27 Ocak Şans Topu sonuçları...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 614 bin 845 TL. 27 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -6-12-14-24-30- ve +4 oldu.
27 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 27 Ocak Çarşamba bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Çekiliş ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.