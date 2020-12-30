Şans Topu sonuçları belli oldu! 30 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 30 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar -15-16-18-25-31- +14 oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmak için binlerce şans oyunu tutkunu merakla bekliyor. İşte, 30 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları...

30 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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