MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları belli oldu! 31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...
ABONE OL
31.01.2021 - 20:19 |

Şans Topu sonuçları belli oldu! 31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 940 bin 633 TL. İşte, 31 Ocak Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları belli oldu! 31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 940 bin 633 TL. 31 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-16-19-25-34 ve +2 oldu.

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline sayfasından açıklanan Şans Topu oyunu her hafta binlerce lira kazandırmaya devam ediyor. Çekilişler ise canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Şans Topu kazandıran numaralar ve büyük ikramiye ise oyun severlerde heyecana neden oluyor. 31 Ocak Şans Topu numaraları haberimizde olacak.

31 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'da yer alan bilgiye göre haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş için geri sayım başladı. 31 Ocak Pazar akşamı çekiliş saat 20:00'de yapıldı. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.  Çekiliş sonrası 5+1 bilen bir kişi 940.633,95 TL kazandı.

Şans Topu sonuçları belli oldu 31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

27 Ocak Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 talihli 3.140,05 TL, 4+1 bilen 172 kişi 219,05 TL sahibi olmuştu. 

Şans Topu sonuçları belli oldu 31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

 

İş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardıAntalya'da bir iş hanında kilitli kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan hayatını kaybetti

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Çaresizce bekledi! Marketçi kapıyı kilitleyince olanlar oldu

Çaresizce bekledi! Marketçi kapıyı kilitleyince olanlar oldu

Sıradaki Haber