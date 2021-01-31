Şans Topu sonuçları belli oldu! 31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 940 bin 633 TL. 31 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-16-19-25-34 ve +2 oldu.

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline sayfasından açıklanan Şans Topu oyunu her hafta binlerce lira kazandırmaya devam ediyor. Çekilişler ise canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Şans Topu kazandıran numaralar ve büyük ikramiye ise oyun severlerde heyecana neden oluyor. 31 Ocak Şans Topu numaraları haberimizde olacak.

31 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'da yer alan bilgiye göre haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş için geri sayım başladı. 31 Ocak Pazar akşamı çekiliş saat 20:00'de yapıldı. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Çekiliş sonrası 5+1 bilen bir kişi 940.633,95 TL kazandı.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

27 Ocak Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 talihli 3.140,05 TL, 4+1 bilen 172 kişi 219,05 TL sahibi olmuştu.



