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03.01.2021 - 20:16 |

Şans Topu sonuçları belli oldu! 3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 910 bin 89 TL. Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu sonuçları belli oldu! 3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen oyun Şans Topu, haftada iki gün canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu'nda bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 910 bin 89 TL. 03 Ocak Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -10-12-16-26-29- ve +9 oldu. 

Çekilişin hemen ardından sonuçlar ise Milli Piyango Online'dan aktarılıyor. Online bilet sorgulama ile biletinize çıkan ikramiye tutarını, kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte, 3 Ocak Şans Topu sonuçları...

3 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online sayfasından aktarılan Şans Topu oyun detaylarına göre çekiliş, 3 Ocak 2021 Pazar akşamı 20:00'de hayata geçiriliyor. anlı yayında takip edilebileceği gibi sonuçlara çekilişin hemen sonrasında da erişmek mümkün. Çekiliş sonrası 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Şans Topu sonuçları belli oldu 3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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