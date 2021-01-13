13.01.2021 - 20:21 |
Şans Topu sonuçları belli oldu! 13 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Günün büyük ikramiyesi 2.617.106,29 TL olarak belirlendi. Şans Topu nasıl oynanır?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 13 Ocak Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -17-19-24-32-34- ve +1 oldu. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları...
13 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 13 Ocak Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı izlenebiliyor. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
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