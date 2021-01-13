Şans Topu sonuçları belli oldu! 13 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 13 Ocak Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -17-19-24-32-34- ve +1 oldu. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları...

13 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 13 Ocak Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı izlenebiliyor. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.