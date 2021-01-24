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24.01.2021 - 18:08 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 24 ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği en çok sevilen oyunlardan Şans Topu 24 Ocak akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişe saatler kala sonuçlar için şans oyunu takipçilerini büyük heyecan sardı. Millipiyangoonline sayfasından yayımlanan Şans Topu çekiliş sonuçları aynı anda haberimize yer alacak. Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır?

ŞANS TOPU 24 OCAK ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online sayfasında yer alan bilgiye göre çarşamba ve pazar olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekiliş  Milli Piyango TV Youtube ekranından canlı olarak takip edilecek. Sonuçlar ise Millipiyangoonline'den ilan edilecek. 

20 OCAK ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

Şans Topu'nda 20 Ocak Çarşamba akşamı yapılan çekilişte; 18, 19, 27, 32, 34, 3 kazandıran numaralar oldu. Hemen ardından 5+1 bilen bir kişi 3.655.373,75 TL kazandı. 5 bilen 11 kişi 3.838,30 TL, 4+1 bilen 97 kişi 435,25 TL, 4 bilen 1.408 kişi 37,45 TL kazandı. 

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 24 ocak Şans Topunda büyük ikramiye...

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