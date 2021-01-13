Şans Topu sonuçları belli oluyor - Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Şans Topu çekilişinde bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 1 milyon 934 bin 349 TL

13 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 13 Ocak Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı izlenebiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.