13.01.2021 - 08:37 |
Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 13 Ocak Şans Topu nasıl oynanır?
Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Son çekilişte devreden ikramiye tutarı 1 milyon TL'yi aştı. Peki, 13 Ocak Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş canlı izlenebiliyor mu? İşte Şans Topu çekiliş saati ve Şans Topu oyununun kuralları.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Şans Topu çekilişinde bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 1 milyon 934 bin 349 TL
13 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 13 Ocak Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı izlenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin yağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.