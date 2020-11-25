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25.11.2020 - 10:45 |

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 25 Kasım Şans Topu çekilişi için geri sayım

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Haftanın ilk çekilişi için geri sayım başladı. Millipiyangoonlina.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Beklenen büyük ikramiye 300 bin TL'yi aştı.

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 25 Kasım Şans Topu çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 357 bin 559 TL.

25 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu oyununun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yapılacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

 

Video sosyal medyada yayıldı! Cezası ağır olduBursa'da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.
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