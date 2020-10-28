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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam
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    28.10.2020 - 12:29 |

    Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam

    Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde devreden ikramiye 900 bin TL'yi aştı. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? 28 Ekim Şans Topu çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

    Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Devreden büyük ikramiye tutarı 963 bin 610 TL.

    28 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

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