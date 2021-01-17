Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online'da!

Şans Topu nasıl oynanır? Her hafta düzenlenen Şans Topu çekilişi pazar akşamı da yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar aktarıldı. Sisal Şans tarafından düzenlenen 17 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama haberimizde...

17 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çarşamba ve pazar akşamları çekilişe katılanlar için canlı olarak düzenlenen Şans Topu saat 20:00'de yapıldı. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak izlemek mümkün.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.