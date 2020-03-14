14.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Saros RES’e 180 milyon $ yatırım
Borusan EnBW Enerji, bağlı şirketi Boylam Enerji ile yürüttüğü 138 MW kurulu güçte 27 adet rüzgâr türbininden oluşacak Saros Rüzgâr Enerji Santrali yatırımı için 4 banka ile finansman anlaşmasını imzaladı. Yatırım 180 milyon ABD doları seviyesinde olacak.
Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Saros RES Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 80 milyon ABD Doları ve Alman İhracat Finansman Ajansı (Euler Hermes) destekli olarak DZ Bank 65 milyon dolar tutarında kredi sağlayacak. İş bankası ve Garanti BBVA da toplam 65 milyon dolar tutarında ECA finansmanına yönelik garanti mektubu sağlayarak finansman anlaşmasına dahil oluyor.