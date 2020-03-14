Saros RES’e 180 milyon $ yatırım

Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Saros RES Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 80 milyon ABD Doları ve Alman İhracat Finansman Ajansı (Euler Hermes) destekli olarak DZ Bank 65 milyon dolar tutarında kredi sağlayacak. İş bankası ve Garanti BBVA da toplam 65 milyon dolar tutarında ECA finansmanına yönelik garanti mektubu sağlayarak finansman anlaşmasına dahil oluyor.