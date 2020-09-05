05.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Savunma sanayinde yerlilik oranı artıyor
Denizcilik kümelenmesine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul’da Milli Gemi MİLGEM, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi ve TCG Anadolu gibi kritik projeler hayata geçiriliyor.
Teknopark İstanbul, Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’in de geliştirildiği merkez olarak öne çıkıyor. Oruç Reis dünyanın sismik, hidrografik, oşinografik araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisi oldu. Ülkemizde savunmada yerlilik oranlarının yüzde 70’leri aştığını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Oruç Reis’in geliştirildiği merkez olarak büyük bir gurur duyduklarını söyledi.