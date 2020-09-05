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    HaberlerEkonomi Haberleri Savunma sanayinde yerlilik oranı artıyor
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    05.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Savunma sanayinde yerlilik oranı artıyor

    Denizcilik kümelenmesine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul’da Milli Gemi MİLGEM, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi ve TCG Anadolu gibi kritik projeler hayata geçiriliyor.

    Savunma sanayinde yerlilik oranı artıyor

    Teknopark İstanbul, Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’in de geliştirildiği merkez olarak öne çıkıyor. Oruç Reis dünyanın sismik, hidrografik, oşinografik araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisi oldu. Ülkemizde savunmada yerlilik oranlarının yüzde 70’leri aştığını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Oruç Reis’in geliştirildiği merkez olarak büyük bir gurur duyduklarını söyledi.

    Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek öldü!Mersin’in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti.
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