Savunma sanayinde yerlilik oranı artıyor

Teknopark İstanbul, Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’in de geliştirildiği merkez olarak öne çıkıyor. Oruç Reis dünyanın sismik, hidrografik, oşinografik araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisi oldu. Ülkemizde savunmada yerlilik oranlarının yüzde 70’leri aştığını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Oruç Reis’in geliştirildiği merkez olarak büyük bir gurur duyduklarını söyledi.