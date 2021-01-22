'Savunma sanayisi devler ligine uçar'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa süre içinde Türkiye’yi savunma sanayinde devler ligine çıkaracağını belirterek, “İnanıyorum ki, çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan Bayraktar’ların ve ANKA’ların uçtuğunu göreceğiz” dedi.

Bakan Varank, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle düzenlenen ‘3’üncü Savunma Sanayii Buluşmaları’na katıldı. Savunma sanayisinin maksimum seviyede yerli ve milli olmak zorunda olduğunu söyleyen Varank, şunları kaydetti:

“Sorumluluklarımız Türkiye’nin güvenliğinin çok ötesinde. Bunun en son örneğini Karabağ’da gördük. Ben inanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayinde devler ligine çıkaracak.

Bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya başladık. İşte Ukrayna’ya, Katar’a, Azerbaycan’a ve Tunus’a yaptığımız SİHA satışları. İnanıyorum ki, çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan Bayraktar’ların ve ANKA’ların uçtuğunu göreceğiz.”

Yerli ve milli üretim

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise, savunma sanayisinde yerlilik oranının son 15 yılda yüzde 20’lerden yüzde 70’e yükseldiğini belirterek, “Savunma sanayi sektörümüzün bugün 70 binin üzerinde çalışana istihdam sağlama noktasına gelmiş olmasını da son yıllarda en çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama katkı açısından moral verici bir başka gelişme” dedi.

Türkiye’de modern savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu için çıkılan yolda “yerli ve milli üretimin” öneminden bahseden Bahçıvan, savunma sanayi ve havacılık sektörü cirosunun 2019 sonu itibarıyla 10.9 milyar dolara; ihracatının 3 milyar dolara; sektördeki Ar-Ge harcamalarının da 1.7 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Bahçıvan, oda üyesi nitelikli sanayi firmaları aracılığıyla İstanbul’un önemli bir savunma sanayi üretim merkezi olması için çalışmalarını etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Avrupa’nın en büyük ikinci kümesi oldu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Türkiye, harp doktrinlerini değiştirecek seviyede teknolojiye sahip ülke konumuna geldiyse, savunma, havacılık ve uzay odaklı SAHA İstanbul, 580’i aşkın üyesiyle belirli iş birlikleri ve koordinasyonlar geliştirebiliyorsa, ikinci yılında dünyanın en büyük havacılık ve uzay organizasyonu TEKNOFEST gerçekleştirilebiliyorsa bunların hepsi savunma sanayisindeki kararlı duruşun ve iradenin bir yansıması” dedi.

Avrupa’nın en büyük ikinci kümesi olduklarını bildiren Bayraktar, katma değeri artırmak için 13 üniversite ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.