Savunma sanayisine mürettebat yönetimi

Mürettebat yönetimi, finansal yönetim, teknik yönetim ve idari yönetim hizmetlerini de içeren yat yönetimindeki üst düzey hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarında önemli firmalar arasında yer bulan Marinbase, 2019 yılının başında Türk savunma sanayisi ve devlet gemileri için de hizmet sunmayı hedeflerinin arasına dahil etti ve operasyonel yapısını bu yönde düzenlemek için ilk adımlarını attı.

Şirket, Şubat 2020’den itibaren Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ’nin (STM) ana yüklenicisi olduğu Türk savunma sanayisi için yeni inşa edilen bir gemiye, Liman Kabul Testleri (HAT) ve Seyir Kabul Testleri (SAT) süresince askeri gemi deneyimine sahip, tercihen Deniz Kuvvetlerinde görev yapmış ve uzakyol ehliyetli mürettebat temini ve mürettebat yönetimi hizmeti vermeye başladı.

Savarona ve Yakamoz’a talip

Marinbase Genel Müdürü Bahadır Şen, “Savunma sanayisi projelerinde Deniz Kuvvetleri haricinde mürettebat yönetimi hizmeti verilmesinin Türkiye’de ve dünyada çok sınırlı sayıdaki örneklerinden yola çıkacak olursak sadece mürettebat yönetimi hizmeti veren öncü bir firma olduğumuzu ve amacımızın da savunma sanayi sektöründe mürettebat yönetimi hizmetini kalıcı hale getirmek olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Şen, Savarona ve Yakamoz yatlarının Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yönetimine talip olduklarını da sözlerine ekledi.