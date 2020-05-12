Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri toparlanmaya çalışıyor

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ocak, şubat, mart ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettiren dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri nisan ayında toparlanmaya çalıştı.

Hisse senedi piyasalarında nisan ayında söz konusu şirketlerin 5'i kazandırırken, 5'i de kaybettirdi.

Analistler, bu yılın hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının talebi azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Nisan ayında ise bazı şirketlerinin bilançolarının iyi gelmesi, yeni anlaşmaların imzalanması ve birleşmeler hisselerinin söz konusu dönemde yükselmesini sağladı.

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri geçen ay yüzde 14,8 arttı. Lockheed Martin'in bilançosu beklentilerden iyi gerçekleşmişti. ABD'li Northrop Grumman'ın hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 9,3 artış kaydetti. Northrop Grumman'ın insansız hava aracı üreten Avustralyalı Orbital UAV şirketiyle dikey kalkış ve inişler için hibrit sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladığına dair haberlerle söz konusu dönemde hisselerinde yükseliş görüldü.

ABD merkezli şirketler Raytheon Company ve United Technologies'in geçen ay birleşmesiyle tek bir şirket haline gelen Raytheon Technologies Corporation da yatırımcısına yüzde 9,2 kazandırdı.

Nisan ayında ABD'li L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 7,5, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 3,6 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde Fransız Thales ise yatırımcısına yüzde 9,5 kaybettirdi.

Boeing'in hisseleri ise yüzde 5,4 azaldı. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin olarak 641 milyon dolar zarar açıklayan şirket ayrıca geçen ay salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu. Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, ABD'de hava yolu taşımacılığında yolcu hacminin geçen yıla göre yüzde 95'ten fazla düşüş gösterdiğini belirterek, küresel olarak ticari hava yolu taşımacılığı gelirinde bu yıl 314 milyar dolarlık düşüş beklendiğini kaydetmişti.

Tüm bu zorlukların şirketin nakit akışında kısa vadeli baskılara neden olduğuna işaret eden Calhoun, işletme maliyetlerini ve zorunlu olmayan harcamaları azalttıklarını, temettü ödemelerini askıya aldıklarını, hisse senedi geri alımlarını durduklarını aktarmıştı.

İngiliz BAE Systems de yatırımcısına yüzde 2,6 kaybettirdi.

Fransız Airbus'ın hisseleri ise nisan ayında yüzde 2,5 değer kaybetti. Airbus da ilk çeyrekte 481 milyon avro zarar açıkladı. ABD'li General Dynamics ise yatırımcısına yüzde 1,3 kaybettirdi.

Şirketler yıllık bazda kaybettirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında yılın 4 ayında kötü bir performans sergiledi.

Şirketler, söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık bazda hisse senedi piyasalarında Boeing'in hisseleri yüzde 59, Airbus'ın hisseleri yüzde 57, Leonardo'nun hisseleri yüzde 41,6, Raytheon Technologies Corporation hisseleri yüzde 37,7, Thales'in hisseleri yüzde 24,4, General Dynamics'in hisseleri yüzde 23,2, BAE Systems'in hisseleri yüzde 9,3, L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 8,6, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 4,7 ve Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 2,8 değer kaybetti.

Mayıs ayının ilk haftasında da toparlanma mücadelesi sürdü

Söz konusu şirketlerin 1-8 Mayıs döneminde de hisse senedi piyasalarında toparlanma mücadelesi sürdü. Hisse senedi piyasalarında söz konusu dönemde Thales yüzde 8,2, General Dynamics yüzde 5,9, Airbus yüzde 1,9, BAE Systems yüzde 1,8, Leonardo yüzde 1,7, Boeing yüzde 0,05 değer kazanırken, Northrop Grumman yüzde 0,12, Lockheed Martin yüzde 1,3, Raytheon Technologies yüzde 4, L3 Harris Technologies yüzde 4,5 değer kaybetti.