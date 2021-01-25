Saya Grup, Öztekfen’in yüzde 66’sını satın aldı

Saya Grup’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizin aydınlık ve güçlü yarınlarının üretimle şekilleneceğinin bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve ‘Güçlü Değerler Güçlü Gelecek’ hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Sanayi üretiminde derinleşme stratejimize yeni bir halka ekliyoruz.

Ülke ekonomimize değer katan önemli şirketlerden Öztekfen Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret Şirketi’yle hayallerimizi birleştiriyoruz. Saya Grup, Öztekfen Redüktör A.Ş’nin hisselerinin yüzde 66’sını satın ve devraldı. Devralmanın amacı, Öztekfen Redüktör A.Ş.’nin operasyonel verimliliğini ve ticari etkinliğini artırarak, elektrik motorunda olduğu gibi, redüktör pazarında katma değer yaratmaktır.”

Motor üretimi

Açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana Saya Grup iştirakleri arasında yer alan Volt Motor, Öztekfen Redüktör’ün yüzde 66’sının satın alınmasıyla gücünü artırdı. Son 10 yılda yeni teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda, 56 tip gövdeden, 355 tip gövdeye ve 450 Kw güçteki ürün gamına ulaşan Volt Motor, Türkiye’nin en büyük elektrik motor üreticileri arasında yer alıyor.