Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz 2020 açıklandı mı? Sayısal Loto'da dev ikramiye...

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto 22 temmuz çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7. kez devretmişti.

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 987 bin 589 lira 41 kuruş devretti.

25 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişi MPİ resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yapılıyor. Çekiliş sonuçları 21.15'ten sonra açıklanacak.