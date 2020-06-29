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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Schengen bölgesi dışından gelenler karantinada kalmalı'
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    29.06.2020 - 19:42 | | AA

    'Schengen bölgesi dışından gelenler karantinada kalmalı'

    İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ülkelerine Schengen Bölgesi dışından geleceklerin 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti.

    'Schengen bölgesi dışından gelenler karantinada kalmalı'

     

    Speranza, bir radyo programında yaptığı konuşmada, Kovid-19'a ilişkin dünyadaki durumun karmaşık olduğunu ifade ederek, "Üst düzey önlem almalıyız. Bugün kim, Schengen olmayan ülkelerden ve risk altındaki yerlerden geliyorsa 14 günlük karantina uygulamalı." dedi.

    Kovid-19 ile ilgili durumun küresel boyutta iyiye gitmediğini belirten Bakan Speranza, "Avrupa ve İtalya'nın salgında daha iyiye gittiği doğru, ancak küresel boyutta durum iyiye gitmiyor. ABD'yi ve Latin Amerika'yı görüyoruz." diye konuştu.

    Speranza, bir başka enfeksiyon dalgasına izin veremeyeceklerini de kaydetti.

    İkinci dalga konusunda da uyaran Roberto Speranza, "Salgında ikinci dalga mümkündür. Kimse bu ihtimali kesin olarak dışlayamaz. Bu nedenle ulusal sağlık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Hazır olmalıyız." şeklinde konuştu.

    Speranza, pek çok kentte kaydedilen ve sosyal medyada dolaşan kalabalıkların kendisini endişelendirdiğini belirterek, vatandaşlarından sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

    21 Şubat'ta kaydedilen ilk yerleşik vaka ile Kovid-19 acil durumuna giren İtalya'da bu virüs nedeniyle şu ana kadar 34 bin 744 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya Kovid-19'a karşı sıkı karantina tedbirleri uygulamış, önce 4 Mayıs, ardından da 18 Mayıs'ta önlemleri gevşetmiş, 3 Haziran'da ise sınırlarını Schengen Bölgesi ülkelerine açmıştı.

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