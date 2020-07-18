Şehir içi ofislerine yatırımı artırdı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ulaşımda mobilite ihtiyaçlarını değiştirmesiyle, insanlar toplu taşıma yerine sosyal mesafeyi koruyabilecekleri alternatiflere yöneliyor. Söz konusu alternatiflerin en yaygınlarından birisi ise bireysel araç kiralama yoluyla seyahat etmek.



Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise, Kovid-19 salgınıyla birlikte artan mobilite talebi doğrultusunda devreye aldığı şehir içi ofisi yatırımlarını Türkiye genelinde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Bodrum ve Antalya’daki yeni şehir ofislerinin açılışını gerçekleştiren Enterprise, son olarak İstanbul’da bulunan Astoria AVM’de de bir ofis açtı. Böylece pandeminin başından bu yana 3. ofisini açan Enterprise, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.



Hedef üç kent



Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Kovid-19 salgını dünya genelinde havaalanlarının trafiğini azalttı. 2-3 aylık kısıtlamalarının kalkmasının hemen ardından talep bireysel araç kiralamaya döndü. Pandemi kısıtlamaları sonrası memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler uçak veya otobüs yerine araç kiralama şirketlerini tercih etti. Bu dönemde, gerek aldığımız hijyen önlemleri gerekse taleplere hızlı şekilde yanıt vermemiz neticesinde ciddi bir alternatif olduk” dedi.



Dış turizmin yavaşlaması ve havaalanı trafiğinin azalmasının, kendilerini şehir içi ofis yatırımlarına yönlendirdiğini kaydeden Tangün, “Bodrum ve Antalya’dan sonra İstanbul’da bulunan Astoria AVM içerisinde yeni bir şehir ofisi daha açtık. Astoria AVM, merkezi ve stratejik konumu açısında bizler için önemli bir noktaydı. Bununla beraber, yine İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni şehir ofislerimizi açmak üzereyiz” diye konuştu.



Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından yoğun taleple karşılaştıklarını hatırlatan Enterprise Türkiye CEO’su Tangün, talep bir miktar yavaşlasa da, bayram döneminde yeniden artmasını beklediklerini dile getirdi. Özarslan Tangün, şöyle devam etti:



“Bayram öncesinde ve bayram döneminde araç kiralama talebinin yeniden artmasını bekliyor ve buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnsanlar yalnızca tatil amaçlı değil virüsten korunma amaçlı da kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımız teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz ofis ve araç yatırımlarıyla insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde hız kesmeden araç almaya devam ettik. Bayram öncesinde de filomuza yeni araçlar alarak sorunsuz hizmet vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.