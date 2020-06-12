Şehir otelleri de tatilci bekliyor

Havayolu ve otobüs ulaşımlarının kademeli olarak devreye alınması yerli turiste tatil planı yaptırıyor. Yanı sıra kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen 'tatil kredisi' ile kredi kartına 18 ay taksit turizm hareketini destekliyor. Gazetecilerle online bir toplantı gerçekleştiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ilk planda iç turizm hareketinin olacağını; hem resort, hem de şehir otellerinin bu harekete hazır olduğunu söyledi. Eresin, "Tatil demek sadece deniz, güneş, kum değildir. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı, şehir otellerimize de bekliyoruz. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, Kapadokya'yı, Kayseri'yi, Mardin'i, Trabzon'u görmeyen birçok vatandaşımız var. Öncelikli olarak onları şehir otellerimizde ağırlamayı bekliyoruz" dedi.



'Kısa çalışma' talebi



İç turizm ardından hareketin Uzakdoğu ve Ortadoğu sıralamasıyla gerçekleşmesini beklediklerini belirten Müberra Eresin, Avrupa'da hareketlenmenin ise eylülde başlamasının öngörüldüğünü söyledi. Eresin, "Rusya pazarında biraz daha bekleyebiliriz. Alman hükümetinin AB dışındaki ülkelere olan seyahat kısıtlamasını 31 Ağustos'a kadar uzatılması yönündeki kararı üzücü. Başta Türk vatandaşları ve Alman vatandaşlarının Türkiye'ye gelmek için çok hevesli olduğunu biliyoruz. Destek paketleri sektöre olumlu yansıyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaş ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını; KDV, SGK gibi vergisel ertelemelerin de 1 yıl daha faizsiz olarak ötelenmesini arzu ediyoruz" dedi.