Şehir otellerinde Formula 1 sevinci

Bu haber özellikle pandemi döneminde yara alan şehir otelleri tarafından umutla karşılandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “F1 organizasyonunun yeniden İstanbul’a gelmesi turizm sektörü açısından önemli bir gelişme ve büyük prestij. Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İstanbul turizmi de olumsuz bir süreç yaşıyor. F1 kararı, pandemi sürecinde kısıtlı etkisi olsa da sektöre olumlu yansıyacaktır. Özellikle İstanbul Park’a yakın otellerde bir hareket oluşturacaktır. Ancak bu kararın uzun vadede İstanbul ve Türk turizmine olumlu etkisi, tanıtıma sağlayacağı katkı çok daha önemli” dedi.



‘Komşular gelir’



F1 ile birlikte gelecek yıl Şampiyonlar Ligi Finali’nin de seyircili olarak İstanbul’da yapılacak olmasının moral veren kararlar olduğuna vurgu yapan Eresin, “İstanbul bu yıl takvime son anda eklendi. Bunun geçici olmamasını, sonraki yıllarda da kalıcı hale gelmesini diliyoruz. Yarışın henüz seyircili olup olmayacağı belli değil. Seyircili olursa özellikle komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Balkanlar’dan seyirci alma ihtimalimiz olabilir” değerlendirmesini yaptı.



‘Moda şehir’



Müberra Eresin, İstanbul’un imajının yükselmesini sağlayacak her etkinliğin İstanbul’un yeniden ‘moda şehir’ olmasını sağlayacağına dikkat çekti. Eresin, “Bu da İstanbul’un pandemi sonrasında spor turizmi, kongre ve toplantı etkinlikleri gibi konularda yeniden büyük oyuncu olarak sahaya dönmesinde önemli bir etken olacaktır. Kongre ve cruise turizminin yanı sıra İstanbul’da kültürel etkinliklerin artması, daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomik gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir” dedi.