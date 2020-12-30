Şehirleri çiçek bahçesine çevirecek!

Dünya çapında üretilen tarım ürünlerinin yüzde 75’i tozlaşma için arılara bağımlı olduğu biliniyor. Bu desteğin, yüzde 90’ı ise doğada yalnız yaşayan arılar tarafından gerçekleşriliyor. Megakentlerdeki arı nüfusunun arttırılması için başlatılan ‘Arı Evim Geleceğim’ projesi, İsviçreli bebek gıdası üreticisi Hero Baby, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirildi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde uygulanmaya başlanan projeyle alanlara yerleştirilen arı evleri, hızlı şehirleşmenin etkisi altında kalan kentlerde, binlerce arıya yuva alanı temin ederek, hayatta kalmalarına ve çoğalmalarına yardımcı oluyor. Proje kapsamında kentlerin belirli bölgelerindeki park ve bahçelere kurulan arı evleri ile arıların popülasyonunda bir artış sağlanırken, 5 yıl içerisinde artarak yapılacak çalışmalarla 50 milyon yeni arının doğal yaşama kazandırılması planlanıyor. Ayrıca, doğal arı popülasyonunun arttırılmasının yanı sıra soliter arıların yararlarıyla ilgili farkındalık yaratılması da amaçlanıyor. Bal arısının aktif olamadığı hava şartlarında çalışabilen soliter arılar, aynı zamanda bal arılarının ulaşamadığı şehir içlerindeki park ve bahçelerdeki floranın sürdürülebilirliğine büyük bir katkı sağlıyor.

Dünya genelinde kimyasal kirlilik, şehirleşme ve iklim değişimi gibi faktörler yüzünden sayıları gittikçe azalan soliter arılar, meyve bahçeleri ve yabani bitkilerin devamlılığı için ekosistemde kilit bir rol oynuyor.

Büyükçekmece’de arttı

Doğada yalnız yaşayan arılar, çevresel faktörlerden dolayı yeterince besin bulamamaları ve bulsalar bile yuvalama alanlarının koşullara uymamasından dolayı yeteri kadar üreyemiyor. Proje ile İstanbul’un belirli bölgelerine yerleştirilen 37 arı evinin, Megachile, Osmia ve Hylaeus cinslerine ait 6 tür soliter arıya ev sahipliği yaptığı ve tüm evlerde yaklaşık 5 bin arının yuvaladığı ve yumurtalarını bıraktığı gözlendi. İstanbul’a yaklaşık 5 bin yeni arı ailesi kazandırılırken, soliter arı popülasyonunda en fazla artış Büyükçekmece’de görüldü. Yuvaların bulunduğu alandaki arı dostu çiçek miktarının bu artışı getirdiği görüldü. Beşiktaş’ta yoğun nüfus ve yeşil alan azlığı nedeniyle benzer bir yuvada, 10 kat daha düşük verim elde edildi.

‘Sürdürülebilir bir dünya için...

Projenin mimarlarından Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Şirin Işık, şunları söyledi:

“Hero Baby Türkiye olarak global sürdürülebilirlik programımız Bee Careful’un Türkiye ayağında 6 yıldır ‘Bu Bahçede Arı Var!’ projemizle çiftçilerimize eğitimler vererek, onları arılı-doğal tarıma teşvik ettik... Şimdi ise sürdürülebilir tarımı destekleme misyonumuz çerçevesindeki ‘Arı Evim Geleceğim’ ile hedefimiz, 5 yılda 50 milyon arıyı doğaya kazandırmak.”

‘Gelecek nesillere hediye olacak’

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen ise, “Yaklaşık 20 bin tür arı var. Bal arısı, resmin çok küçük bir kısmı. Kalan yüzde 99.99’luk arı türlerini insanoğlu görmezden geliyor. Fakat bu ihmalin ise bize bir faturası var. Arıların korunması, sağlıklı nesiller için bir taahhüttür. Proje, gelecek nesillere hediye olacak bir proje” dedi.