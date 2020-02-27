Şekerbank’tan ‘Bina Güçlendirme Kredisi’

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Bina Güçlendirme Kredisi” ile ilgili şunları söyledi:



“İlgili otoritelerce Türkiye’de bulunan 6.7 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Deprem kuşağında olan ülkemizde nüfusumuzun yüzde 71’inin deprem riski taşıyan alanlarda yaşadığı gerçeğinden yola çıkarak geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi’ ürünümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetimizi apartman yönetimlerine de sunarak bir ilke imza atıyoruz.”