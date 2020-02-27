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    HaberlerEkonomi Haberleri Şekerbank’tan ‘Bina Güçlendirme Kredisi’
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    27.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şekerbank’tan ‘Bina Güçlendirme Kredisi’

    Şekerbank, deprem riskine karşı dayanıksız yapıların sağlamlaştırılmasını finanse etmek için geliştirdiği “Bina Güçlendirme Kredisi”ni tüm Türkiye’deki ev sahiplerinin hizmetine sundu. 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan krediden, kurul kararı alan apartman yönetimleri de ek belgeye gerek kalmadan faydalanabilecek.

    Şekerbank’tan ‘Bina Güçlendirme Kredisi’

    Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Bina Güçlendirme Kredisi” ile ilgili şunları söyledi:

    “İlgili otoritelerce Türkiye’de bulunan 6.7 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Deprem kuşağında olan ülkemizde nüfusumuzun yüzde 71’inin deprem riski taşıyan alanlarda yaşadığı gerçeğinden yola çıkarak geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi’ ürünümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetimizi apartman yönetimlerine de sunarak bir ilke imza atıyoruz.”

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