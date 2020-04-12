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    HaberlerEkonomi Haberleri Şekerbank’tan eczacılara özel destek
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    12.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şekerbank’tan eczacılara özel destek

    Şekerbank, Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sundu.

    Şekerbank’tan eczacılara özel destek

    İş birliği kapsamında eczacılara özel sunulan krediden hiçbir masraf alınmayacak ve eczacılar dilerlerse 3 aya kadar taksitlerini erteleyebilecek. 12 aya varan vadelerde yüzde 0.99, 12 ay üzeri vadelerde ise yüzde 1.09 faiz oranıyla sunulan faiz avantajı, 8 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

    Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Sorumlu bankacılık anlayışımızla koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu olağanüstü dönemde müşterilerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğimiz kapsamında onlara özel bir destek sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şekerbank olarak müşterilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

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