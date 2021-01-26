Seramik ‘yok’ sattı ihracata mal kalmadı

NG Kütahya Seramik Başkanı Erkan Güral, geçen yıl inşaat sektöründe ürünlerinin yok sattığını belirterek, pandemi döneminde fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardıklarını söyledi. Güral, “Yeni fabrika yatırımı için de harekete geçtik. 2 milyar TL yatırımla Kütahya’daki fabrikamızın yanında yeni fabrika planımız var. Bu projenin ilk fazını 2021 ekim ayında açacağız. 15 Temmuz fabrikamızın yanındaki bu fabrikanın adı 29 Ekim seramik fabrikası olacak. Daha sonra ikinci fazın da çalışmalarına başlayacağız. 2023 Ekim ayında ikinci fazı da hayata geçirerek tek çatı altındaki en büyük fabrikayı Türkiye ekonomisine ve Kütahya’ya kazandırmış olacağız” dedi.

ABD’de % 50 artış

Güral, geçen yıl ihracat talebinin çok arttığını da vurgulayarak, “Pandemide yenileme arttı, marka projeler de yeni temeller attı. Hem iç pazarda talep artışı var, hem de yurtdışında. Amerika’dan çok talep geliyor. Çin’den alımı keserek bunu Avrupa ve Türkiye’ye kaydırdılar. Türk seramik sektörüne ABD’den talepte son dönemde en az yüzde 50 artış var. Daha fazla ürün olsa daha fazla da alırlardı. İhracat bizim için çok önemli. Son beş yılda bu alanda pazar payımızı yüzde 374 oranında artırdık. Geçen yıl 79 ülkeye satış yapıyorduk. Bunu artırmak için çalışıyoruz” bilgisini verdi.

260 mağaza sayısına ulaştıklarını da dile getiren Erkan Güral, yurtdışında 50 civarında mağazaları olduğunu, pandemi döneminde mağaza açılışlarına devam ettiklerini, bu dönemde 28 yeni mağaza daha açtıklarını aktardı.

Yeni otel yolda

Güral, turizm alanındaki yatırımlarına da devam ettiklerini belirterek, “NG Sapanca Enjoy’u 2020 Ekim ayında faaliyete açtık. 265 odalı otelimize yoğun talep var. Antalya Kemer’de yapımı devam eden NG Phaselis otelimiz var. 1400 çalışanla tam mesai olarak otel inşaatımız sürüyor. 550 odalı oteli Nisan 2021’de tamamlayarak ülke turizmine kazandıracağız” diye konuştu.

İş ortaklarına ödül verildi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen NG Kütahya Seramik Yükselen Değerler Ödül Töreni’nde ciro sıralamasında ilk 20’ye giren iş ortakları, NG Sapanca Enjoy’da Zoom üzerinden düzenlenen törenle ödüllendirildi. Birinci, Antalya’dan Opal Yapı; ikinci, Kayseri’den Dekoyap Yapı; üçüncü ise Mersin’den Yücesoy Seramik oldu.

Kütahya Porselen’in 50. yıl kutlaması

Kütahya Porselen’in 50. yıl kutlaması da NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Yüzlerce iş ortağı kutlamaya online olarak bağlandı. NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, “Kütahya Porselen 1971’de çok zor şartlar altında kuruldu. Ancak yıllar içinde geliştik ve bu günlere geldik. 5 ayrı fabrikada üretim yapıyoruz” dedi.

Kütahya Porselen Başkanı Sema Güral Sürmeli de, “72 ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok güzel sürprizlerimiz var. Dünyaca ünlü tasarımcılarla yeni işbirliklerine imza attık. Yeni koleksiyonlarımızı çok yakında hayata geçireceğiz. İstanbul’da ‘NG Mutfak Sanatları Akademisi’ de kuracağız. Showroom yatırımlarımızı da hızlandırdık” diye konuştu.

‘Hizmet ve turizm haricinde sorun yok’

Aynı zamanda Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı olan Erkan Güral, dernek olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la biraraya gelmeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Sektör değerlendirmesi yaptık. TÜGİK’in yüzlerce sektörü kapsayan üyeleri arasından 30 temsilci olarak katıldık. Görüşme iki saat sürdü. Talepler aktarıldı. Üyelerimiz arasında hizmet ve turizm haricinde sorunlu sektör yok” dedi.