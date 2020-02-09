Sevgiliye Adana orkidesi

Firmanın üretim müdürü Soner Yağ, Sevgililer Günü için en çok beyaz, mor ve pembe renklerde orkidelerin talep gördüğünü kaydetti. Yüksek teknolojili cam sera sistemleri sayesinde çeşitli türlerde yıllık 1 milyon orkide ürettiklerini kaydeden Yağ, Sevgililer Günü’ne özel mini orkidelerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yıllar önce yoğun olarak ithal edilmesiyle tanınan orkide çeşitlerinin pek çok türünü kendilerinin ürettiğini belirten Yağ, “30 yılı aşkın çiçekçilik tecrübemizle orkide dışında yılda yaklaşık 6 milyon adet saksılı çiçeği de hem iç pazara hem de çeşitli ülkelere gönderiyoruz. Şu an 40’ın üzerinde ürün üretiyoruz fakat orkide en başta geliyor. Bizim orkide üretimimiz sayesinde maliyetler ve fiyatlar ciddi anlamda düştü ve insanlar, kitleler bu ürüne çok daha rahat ulaşmaya başladı” dedi.

Kökü beyazsa su istiyor

Soner Yağ, orkide bakımı konusunda şu bilgileri verdi:

“Orkideler çok aydınlık ortamları tercih eder ve çok dayanıklılardır. Direkt güneş ışığından sakınmak gerekir çünkü bu ışıklar yapraklarda yanık lekesi oluşturur. Su isteğini ise köklerine bakarak anlayabiliriz. Eğer kökler beyazlaşmışsa bitkiler susuyor demektir. Kökler yeşil olduğunda bitkinin su istemediğini, suyunu almış olduğunu anlayabiliriz. Nem olarak ise yüzde 70-80 nem yeterlidir. Çok kuru ortamlar ve aşırı nemli ortamlar tercih edilmemeli.”