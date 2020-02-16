‘Şeytan icadı’ fuarda gösterilecek

Motosiklet tutkunlarının buluştuğu Motobike İstanbul, 12’nci kez yapılıyor. 20-23 Şubat arasında Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda iki teker kültürü üzerine yüzlerce marka yer alacak. Türkiye’nin motosiklet temalı ilk uzun metraj filmi “Şeytan İcadı” ilk gösterimini de fuarda yapacak. Filmin senaryosu da motosikletçiler tarafından yazıldı.



24 ülkeden 250’nin üzerinde motosiklet ya da bisiklet ürünü firmasının katılacağı fuar, Messe Frankfurt İstanbul tarafından Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.



Motosiklet filmi



Motobike İstanbul’un bu yıl ana sponsorluğunu madeni yağ sektörünün dev markası Motul yapacak. Garanti BBVA, Aytemiz, Quick Sigorta, OMM gibi sponsorların desteklediği fuarın en ilgi çeken özelliği ise Türkiye’nin motosiklet yaşamı temalı ilk filminin galasının yapılması. Türkiye Motosiklet Platformu tarafından çekilen filmin senaryosu da motosiklet tutkunları tarafından yazıldı.



Motosikleti “şeytan icadı” olarak gören ve sürekli dışlayan hatta trafikte yok sayanlara mesaj veren filmde, motosikletçilerin hayatın içinde yer alan ve iyi insanlar olduğu anlatılıyor. Şeytan İcadı’nın yapımcısı ve senaristi Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy şunları söyledi:



“Film, iki teker tutkunlarının adeta imece usulü çalışmasıyla çekildi. Yönetmenimiz yine camiamızın sevilen ismi Reha Salgın. Komedi-dram türündeki filmin senaryosunun yazımından oyuncu kadrosuna kadar tüm aşamalarında motosiklet sevdalıları, gönüllü görev aldı. Filmde motosiklet kullanmayan kimse görev almadı. Motosikletle hiç ilgisi olmayan, hayatı boyunca haksızlıklara uğramış Ateş isimli saf ve temiz bir insanın motosikletli iyi insanlarla tanışmasıyla başlayan hikaye, önyargıları kırmayı hedefliyor.”



Güzellik yarışması düzenlenecek



Fuarda Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak iki adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında Çağlayan Coşar tarafından fuar için tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul’un en ilginç etkinliklerinden biri de ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak. Bu yarışmanın birincisi fuar ziyaretçilerinin oylarıyla belirlenecek. Fuar boyunca Motobike Academy’de de seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çerçevede motosiklet eğitimleri, motosiklet influencerları ile söyleşiler, Dakar’da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve Custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılacak.



100 bin ziyaretçi



Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, şu bilgileri verdi: “Her yıl bir adım daha ileri götürmeyi hedeflediğimiz Motobike Istanbul’da 2019 yılında 255 katılımcı 99 bin 231 ziyaretçi ile bir araya geldi. Her yıl motosiklet satışlarının yüzde 40’ı fuarımızda yapılıyor. Fuarımızı bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz.”