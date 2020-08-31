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    31.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Siber güvenlik için online kamp kurdular

    Türk Telekom’un hem ülkelere hem de sektörlere yönelik siber saldırıların arttığı dönemde “Dijital Geleceğin Anahtarı Sende!” mottosu ile başlattığı online Siber Güvenlik Kampı tamamlandı.

    Siber güvenlik için online kamp kurdular

    Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, online kampta, mülakatları geçen 24 gence eğitimler verilerek siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür  Yardımcısı Yusuf Kıraç, siber güvenliğe en çok yatırım yapan ve en geniş hizmet ağına sahip telekom operatörü olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Yaklaşık 1.000’i aşkın kurumsal müşterimize siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz.  Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Cumhurbaşkanlığı’nın da toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız online Siber Güvenlik Kampı’nın, Türkiye’nin siber güvenlik stratejisine değerli  katkılar yapacağına olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

    24 kişi seçildi

    Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural da Türk Telekom’un genç istihdamına verdiği önemi vurgulayarak, “Teknolojik dönüşümün en önemli ayaklarından biri siber güvenlik alanı. Araştırma sonuçları gösteriyor ki bu alanda gelecek vadeden, kabiliyetli, istekli, değerli insanları sektöre kazandırmamız, hem ülkemiz hem de ekonomimiz için önem teşkil ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Kamp için başvuran 2 bin 500 üniversite öğrencisi ve yeni mezun arasından yapılan ön değerlendirmeleri geçen 489 aday online sınava dahil edildi. Sınavda başarılı olan 62 kişi ile yapılan birebir mülakatlar sonrasında 24 genç kampa katılmaya hak kazandı.

     

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